Il primo ministro israeliano ha affermato che il suo Paese ha accettato un accordo, ma ha aggiunto che il lavoro non è ancora concluso. La dichiarazione arriva in un momento di tensioni nella regione, senza ulteriori dettagli sui contenuti dell’accordo o sui prossimi passi previsti. La situazione rimane sotto osservazione, mentre le parti coinvolte continuano a monitorare gli sviluppi.

Il primo ministro israeliano Benjamin Netanyahu ha dichiarato che il suo Paese ha accettato un cessate il fuoco temporaneo in Libano su richiesta del presidente degli Stati Uniti Donald Trump, sottolineando al contempo che la campagna contro Hezbollah non è ancora completa e affermando che Israele ha distrutto la maggior parte dell’arsenale del gruppo. “ Per la prima volta in 43 anni, Israele e Libano dialogano direttamente “, ha ricordato Netanyahu. “La strada per la pace è ancora lunga, ma l’abbiamo intrapresa. Tuttavia abbiamo un obiettivo aggiuntivo: lo smantellamento di Hezbollah”, ha aggiunto. “Lo dico in tutta onestà: questo obiettivo non sarà raggiunto domani.🔗 Leggi su Lapresse.it

© Lapresse.it - Libano, Netanyahu: "Non abbiamo ancora finito il lavoro"

Netanyahu: con Hezbollah non abbiamo ancora finito il lavoro

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