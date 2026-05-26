Un esponente politico ha affermato che la sicurezza interna dipende da un’identità forte dello Stato. Ha sottolineato che, se questa identità viene indebolita o attaccata, si apre la strada a un relativismo che mette a rischio l’unità nazionale. La discussione si focalizza sull’importanza di rafforzare i principi di sicurezza e integrazione, definendo questa come una questione che riguarda l’intera area occidentale.

Oriana Fallaci lo definiva “Eurabia“.Gianfranco Finine fa riflesso dell’importanza dellasicurezzainterna e dell’integrazione. E’ quel rischio dormiente della radicalizzazione dell’Islam in Europa, e in più ampio spettro dell’Occidente intero, e che tende ad infiltrarsi in tutte le società che non sono Mezzaluna. Mastica la politica da più di 40 anni, dasegretario del Msi, presidente di An poi Pdl, fino a vicepremier, presidente della Camera, e non per ultimo fondatore diFuturo e Libertà. Fini ha vissuto gli anni di Piombo, le più pesanti tensioni internazionali e conosce a menadito gli ingranaggi del potere romano. E nella sala Caduti di Nassiriya, le sue sono parole al miele, alla presentazione del libro “Dall’uniforme al Parlamento” di Filippo Ascierto. 🔗 Leggi su Ildifforme.it

© Ildifforme.it - Fini, sicurezza e integrazione: ‘Problema di tutto l’Occidente’

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