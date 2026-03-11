Occidente contro Occidente al PalabancaEventi presentazione del libro di Luigi Marco Bassani

Venerdì 13 marzo al PalabancaEventi della Banca di Piacenza si tiene la presentazione del libro

L’anteprima al Festival della cultura della libertà "Corrado Sforza Fogliani" di quest’anno sarà dedicata alla presentazione del volume "Occidente contro Occidente" di Luigi Marco Bassani (storico delle dottrine politiche): venerdì 13 marzo, al PalabancaEventi della Banca di Piacenza (Sala Panini. 🔗 Leggi su Ilpiacenza.it

Articoli correlati

"Il lupo e le ombre", al PalabancaEventi la presentazione del libro di Cristiana Muscardini"Il lupo e le ombre": questo il titolo dell’ultima fatica editoriale di Cristiana Muscardini, analista politico e scrittrice, che sarà presentata al...

Il dramma d’amore Duse-d’Annunzio nel libro di Claudio Saltarelli: presentazione al PalabancaEventi"Amari incanti - Ghisolabella e Ariel" è un dramma d’amore e di sensi in tre atti scritto dal maestro Claudio Saltarelli per i tipi della...

Una selezione di notizie su Luigi Marco Bassani

Discussioni sull' argomento Europa e America: i due volti della crisi occidentale al Festival della cultura della libertà di Piacenza; Europa e America. I due volti della crisi occidentale, torna il Festival della cultura della libertà.

OCCIDENTE CONTRO OCCIDENTE, OGGI LA PRESENTAZIONE DEL LIBRO DI BASSANI(*) Occidente contro Occidente. Elegia prima del suo trionfo di Luigi Marco Bassani, Liberilibri 2026, 288 pagine, 17,10 euro (**) Luigi Marco Bassani è professore ordinario di Storia del pensiero ... opinione.it

Una speranza per il Vecchio ContinenteAvvinghiarsi come l’edera agli Stati Uniti ricavandone energia vitale, fiducia, desiderio di futuro. È una possibilità, ma non ci sono tanti europei desiderosi di coglierla ... ilfoglio.it

Lunedì 16 Marzo a Roma alle 17.00 ci confronteremo su questo tema!#staytuned con @michele.silenzi @marcelloveneziani e l’autore Luigi Marco Bassani - facebook.com facebook

La decima edizione del Festival della cultura della libertà "Corrado Sforza Fogliani" inizia venerdì prossimo con la presentazione del libro "Occidente contro Occidente" di Marco Bassani. Il programma integrale del Festival è disponibile al link confedilizia.it/wp- x.com