Il giudice per le indagini preliminari di Milano ha ordinato la scarcerazione di un giovane di 23 anni, arrestato a marzo. L'uomo, originario di San Lorenzello, si era spacciato per un ufficiale giudiziario durante una serie di truffe ai danni di anziani. Dopo l’arresto, il tribunale ha deciso di liberarlo, ritenendo che non ci fossero più motivi restrittivi. La vicenda riguarda un’indagine su truffe aggravate.

Tempo di lettura: < 1 minuto Il GIP di Milano ha disposto oggi l’immediata liberazione di D.C.M., 23enne di San Lorenzello, arrestato nel mese di marzo nell’ambito di un’indagine coordinata dalla Procura di Milano su una serie di truffe aggravate ai danni di persone anziane. Secondo quanto ricostruito dagli inquirenti, il giovane, fingendosi un ufficiale giudiziario, avrebbe indotto alcune vittime a consegnare denaro e gioielli. L’attività investigativa era terminata con l’arresto in flagranza del 23enne, successivamente condotto presso il carcere di San Vittore. Nel corso dell’udienza odierna, il GIP ha accolto la richiesta avanzata dal difensore, avvocato Antonio Leone, disponendo la scarcerazione immediata dell’indagato. 🔗 Leggi su Anteprima24.it

© Anteprima24.it - Fingeva di essere un ufficiale giudiziario: libero il 23enne arrestato a Milano

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