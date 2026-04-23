Rapina e pestaggio in via Milano | arrestato 23enne mentre era in questura

Un giovane di 23 anni, senza fissa dimora e con precedenti penali, è stato arrestato ieri mattina in questura. L’uomo, di nazionalità marocchina e irregolare sul territorio, è ritenuto responsabile di aver messo a segno una rapina aggravata e di aver aggredito una persona. L’arresto è avvenuto durante le operazioni di polizia, in seguito alle indagini su un episodio avvenuto nei giorni scorsi a Como.

È stato arrestato ieri mattina un 23enne marocchino, senza fissa dimora, irregolare sul territorio e con precedenti per reati contro la persona e il patrimonio, ritenuto responsabile di una rapina aggravata avvenuta nei giorni scorsi a Como.La rapina in via MilanoI fatti risalgono al 9 aprile.🔗 Leggi su Quicomo.it

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