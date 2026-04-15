Giugliano incendio nel campo rom | arrestato 23enne grazie a carabiniere libero dal servizio

A Giugliano, un incendio si è sviluppato in un campo rom situato in via Carrafiello. La polizia ha arrestato un 23enne dopo che un carabiniere libero dal servizio ha notato una colonna di fumo proveniente dalla strada SS7 quater e ha segnalato l’evento. Le forze dell’ordine sono intervenute sul posto per accertare le cause del rogo e procedere con le misure del caso.

Incendio nel campo rom di via Carrafiello a Giugliano: arrestato un 23enne. Decisiva la segnalazione di un carabiniere libero dal servizio che ha notato la colonna di fumo dalla SS7 quater. Un 23enne è stato arrestato dai carabinieri dopo aver appiccato un incendio all’interno del campo rom di via Carrafiello, a Giugliano in Campania. Determinante è stata la segnalazione di un brigadiere dell’Arma, libero dal servizio, che mentre percorreva la strada statale 7 quater ha notato una densa colonna di fumo nero visibile anche a grande distanza. I carabinieri del 10° Reggimento Campania, giunti sul posto, hanno individuato un giovane di 23 anni, residente nell’insediamento, trovato ancora in possesso dell’accendigas utilizzato per provocare il rogo.🔗 Leggi su 2anews.it © 2anews.it - Giugliano, incendio nel campo rom: arrestato 23enne grazie a carabiniere libero dal servizio Notizie correlate Incendio nel campo rom di Giugliano, arrestato un 23enneTempo di lettura: 3 minutiUn brigadiere dell’Arma dei Carabinieri sta percorrendo la strada statale 7 quater. Giugliano in Campania: Incendio nel campo rom. Carabinieri arrestano 23enneColto sul fatto mentre appiccava un rogo di rifiuti: arrestato 23enne nel campo rom Un Brigadiere dell’Arma sta percorrendo la SS7 quater. Tutti gli aggiornamenti Temi più discussi: Giugliano, incendio nel campo rom: carabinieri arrestano 23enne; Incendio si vede da lontano sulla statale: ecco cosa andava a fuoco; Nube di fumo nero dal campo rom a Giugliano: arrestato 24enne, stava bruciando auto e rifiuti; Incendio a Giugliano, appartamento in fiamme: salvati madre e figlio di cinque anni. Incendio nel campo rom di Giugliano, arrestato un 23enneUn brigadiere dell'Arma dei Carabinieri sta percorrendo la strada statale 7 quater. E' libero dal servizio e nota una colonna di fumo provenire dal campo rom di via Carrafiello a Giugliano in Campania ... ansa.it Giugliano, incendio nel campo rom: Carabinieri arrestano 23enneUn Brigadiere dell’Arma sta percorrendo la SS7 quater. E’ libero dal servizio e nota una colonna di fumo provenire dal campo rom di via Carrafiello a ... napolivillage.com Appicca fuoco nel campo rom, arrestato ventitreenne a Giugliano x.com #Giugliano, raid notturno al I circolo didattico “Mena Morlando”: distrutta la segreteria. È il secondo raid in meno di una settimana | https://shorturl.at/Btqon - facebook.com facebook