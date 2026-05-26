Fine settimana sotto sorveglianza nel Parco
Nel fine settimana, il Parco Lombardo della Valle del Ticino ha intensificato i controlli nelle aree più frequentate, con l’obiettivo di monitorare la sicurezza e la tutela ambientale. L’operazione ha coinvolto personale addetto alla sorveglianza, che ha effettuato verifiche nelle zone più sensibili. La presenza di agenti è stata rafforzata per garantire il rispetto delle norme e prevenire eventuali danni all’ambiente.
Con l’arrivo della bella stagione e l’aumento delle presenze nelle aree verdi, il Parco Lombardo della Valle del Ticino rafforza l’attività di controllo e monitoraggio nelle zone considerate più delicate dal punto di vista ambientale e della sicurezza. Nel fine settimana appena trascorso le Gev sono tornate a presidiare diverse località del Parco, concentrando l’attenzione soprattutto sui luoghi maggiormente frequentati da escursionisti, famiglie e gruppi di visitatori. Tra le aree monitorate figura anche la Gabana di Abbiategrasso, uno dei punti più sensibili dell’intero comprensorio e da tempo al centro delle segnalazioni dei residenti, che chiedono una presenza più costante contro degrado, abbandono dei rifiuti e comportamenti scorretti. 🔗 Leggi su Ilgiorno.it
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