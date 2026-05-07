Fine settimana tra note cartoon e tradizioni | Passons accende il Parco Azzurro

Il fine settimana nel Parco Azzurro si anima con eventi dedicati alla musica, ai cartoni animati e alle tradizioni locali. Passons organizza diverse attività che coinvolgono giovani e adulti, creando un momento di aggregazione e divertimento. La manifestazione si svolge tra spettacoli, esibizioni e iniziative culturali, attirando numerosi partecipanti provenienti dalla zona. La giornata promette di essere ricca di momenti di svago e di scambio tra i presenti.

Si preannuncia un fine settimana all’insegna dell’innovazione, della musica e dell'incontro per la comunità di Passons. Sabato 9 e domenica 10 maggio, l’attivissimo Gruppo Folkloristico Passons APS trasformerà il "terreno amico" del Parco Azzurro in un palcoscenico a cielo aperto, ospitando due.🔗 Leggi su Udinetoday.it Notizie correlate Leggi anche: Si accende il weekend tra eventi, concerti, sport e sapori: cosa fare a Padova nel fine settimana