Fine della fuga | arrestato il ladro che terrorizzava ristoratori e gelatai della città
Il ladro che aveva messo in apprensione ristoratori e gelatai della città è stato arrestato dopo essere stato sorpreso durante un tentativo di furto alla pizzeria ‘La Vesuviana’ in via Zanchini. Si tratta di un sospettato che era già stato protagonista di altri furti nella zona e che ora si trova in custodia. L’arresto è avvenuto in flagranza di reato, segnando la fine di una serie di episodi che avevano generato preoccupazione tra gli operatori locali.
Colto in flagrante. Dopo l’ennesimo tentativo di furto, questa volta ai danni della pizzeria ‘La Vesuviana’ di via Zanchini, il presunto ladro seriale che nei giorni scorsi aveva seminato il panico tra i ristoratori forlivesi è finalmente dietro le sbarre. Si tratta di un giovane straniero. 🔗 Leggi su Forlitoday.it
Si finge baby sitter e tenta di rapire una bimba a scuola - Vita in diretta 16/02/2026
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