Fine della fuga | arrestato il ladro che terrorizzava ristoratori e gelatai della città

Notizia in breve

Il ladro che aveva messo in apprensione ristoratori e gelatai della città è stato arrestato dopo essere stato sorpreso durante un tentativo di furto alla pizzeria ‘La Vesuviana’ in via Zanchini. Si tratta di un sospettato che era già stato protagonista di altri furti nella zona e che ora si trova in custodia. L’arresto è avvenuto in flagranza di reato, segnando la fine di una serie di episodi che avevano generato preoccupazione tra gli operatori locali.