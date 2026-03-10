Fine della fuga in Nord Africa | Diego Bocciero arrestato a Tunisi

Diego Bocciero, 37 anni di Avellino, è stato arrestato a Tunisi dopo un periodo di latitanza in Nord Africa. È ritenuto affiliato all’organizzazione camorristica chiamata “Nuovo clan Partenio”. L’arresto segna la fine della sua fuga internazionale, che ha visto il suo nome coinvolto in procedimenti legali collegati alla criminalità organizzata. L’operazione è stata condotta dalle forze dell’ordine locali.

Si è conclusa in Nord Africa la latitanza di Diego Bocciero, trentasettenne originario di Avellino e ritenuto affiliato all'organizzazione camorristica denominata " Nuovo clan Partenio ". L'uomo è stato tratto in arresto dalle Autorità tunisine a Tunisi, a seguito dell'internazionalizzazione del provvedimento di custodia cautelare in carcere emesso lo scorso 12 dicembre 2025 dal GIP del Tribunale di Salerno, su richiesta della Direzione Distrettuale Antimafia. Bocciero si era reso irreperibile dal 17 dicembre 2025, giorno in cui era stato dichiarato ufficialmente latitante. Le accuse a suo carico riguardano il reato di estorsione pluriaggravata dal metodo mafioso.