Bolzano blitz della Polizia | arrestato ladro e 12 denunce in città

Nella giornata di ieri, le forze di polizia hanno effettuato un'operazione nel centro di Bolzano, durante la quale è stato arrestato un giovane marocchino di 18 anni accusato di aver rubato in un garage. Contestualmente, sono state presentate dodici denunce a carico di persone coinvolte in vari episodi e un cittadino nigeriano è stato espulso dal territorio nazionale.

? Cosa sapere Arrestato diciottenne marocchino per furto in un garage nel centro di Bolzano.. Operazione della Polizia con dodici denunce e un'espulsione di un cittadino nigeriano.. Un diciottenne marocchino con precedenti penali è stato arrestato in flagranza dai poliziotti nel centro storico di Bolzano dopo aver forzato la serranda di un’autorimessa, mentre le operazioni straordinarie disposte dal Questore Giuseppe Ferrari portavano a dodici denunce e un’espulsione. Le pattuglie della Polizia di Stato, supportate dagli equipaggi della Squadra Volante e dal Reparto Prevenzione Crimine Lombardia inviato dal Dipartimento della Pubblica Sicurezza, hanno setacciato le zone più sensibili del capoluogo.🔗 Leggi su Ameve.eu © Ameve.eu - Bolzano, blitz della Polizia: arrestato ladro e 12 denunce in città Notizie correlate Bolzano, blitz nel weekend: arrestato ladro di un tir e 11 denunceUn operativo di controllo straordinario ha portato all’arresto di un uomo di 28 anni e alla denuncia di altre undici persone nel corso del fine... Mestre, blitz in casa: ladro sorpreso sotto la doccia e arrestato dalla PoliziaFermato a Mestre un giovane di nazionalità straniera, accusato di tentato furto aggravato e ricettazione, dopo essere stato sorpreso all’interno di... Contenuti utili per approfondire Temi più discussi: Spaccio di droga, maxi operazione della Polizia di Stato: arrestate 18 persone - BresciaToday; Bolzano, operazione Daku contro lo spaccio: 28 misure cautelari; Bolzano, 28 albanesi in manette all'alba accusati di associazione a delinquere per spaccio di droga; Bolzano, 28 misure cautelari per spaccio di droga dopo l'indagine Dakù della DDA di Trento. Bolzano, blitz interforze: tre denunciati per droga e un’espulsioneControlli straordinari in diverse aree della città, verifiche su persone, veicoli ed esercizi pubblici. Nel bilancio della giornata anche un provvedimento di espulsione per un uomo irregolare sul terr ... altoadige.it Blitz antidroga a Bolzano, 28 misure cautelariDalle prime ore dell’alba la Polizia di Stato ha eseguito 28 misure cautelari a conclusione di una complessa e articolata indagine denominata Daku coordinata dalla Dda di Trento su un’associazione a ... corrieredellacalabria.it Jasch, fuga per la vittoria a Trento. Pellizzari in verde ma il TotA si decide a Bolzano - facebook.com facebook Jasch, fuga per la vittoria a Trento. Pellizzari in verde ma il TotA si decide a Bolzano x.com