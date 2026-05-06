Una donna dovrà pagare 450mila euro a causa della morte di un uomo di 61 anni avvenuta durante un gioco erotico. La decisione è stata presa dal tribunale civile di Alessandria, che ha stabilito il risarcimento a favore della moglie e dei tre figli dell'uomo. La causa riguarda un episodio avvenuto in un contesto di attività sessuale consensuale.

ABBONATI A DAYITALIANEWS La decisione del tribunale. Il tribunale civile di Alessandria ha stabilito che una donna dovrà risarcire con 450mila euro la moglie e i tre figli di un uomo di 61 anni morto durante un gioco erotico. La donna, amante della vittima, era già stata condannata in via definitiva per omicidio colposo in concorso. I fatti e il processo penale. L’episodio risale al 2016, quando i sanitari del 118 intervennero in una mansarda per soccorrere l’uomo, poi deceduto per soffocamento. Dalle indagini emerse che la vittima e la donna praticavano abitualmente bondage, una pratica consensuale che prevede l’immobilizzazione del partner. Nel corso del procedimento penale, l’accusa iniziale è stata derubricata da omicidio preterintenzionale a omicidio colposo, poiché i giudici hanno riconosciuto una responsabilità condivisa tra i due.🔗 Leggi su Dayitalianews.com

© Dayitalianews.com - Alessandria, morte durante gioco erotico: risarcimento da 450mila euro

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