Dopo settimane di voci e incidenti, si segnala un miglioramento per Belen Rodriguez, che aveva recentemente subito un ricovero ospedaliero. La cantante e showgirl si trova ora fuori dall’ospedale, con notizie che indicano un recupero. La situazione era stata oggetto di numerose indiscrezioni, suscitando preoccupazione tra i suoi fan e i media. Al momento non sono stati forniti dettagli specifici sulle condizioni di salute, ma si conferma che la donna non si trova più sotto cure intensive.

Dopo giorni segnati da indiscrezioni pesanti, preoccupazione e continui colpi di scena, finalmente per Belen Rodriguez sembra arrivare una notizia positiva. La showgirl argentina, finita al centro dell’attenzione mediatica per il ricovero in ospedale e per una serie di episodi delicati avvenuti nelle ultime ore, sarebbe stata dimessa dal Policlinico di Milano. Una svolta che ha rassicurato i fan, molto preoccupati per le sue condizioni dopo il difficile momento vissuto dalla conduttrice. Belen Rodriguez sta meglio: parla l’ospedale in cui era ricoverata. Nelle scorse ore Fanpage ha riportato un aggiornamento importante sulle condizioni di Belen Rodriguez, confermando che la showgirl ha lasciato l’ospedale dopo gli accertamenti medici effettuati al Policlinico di Milano, dove era arrivata in ambulanza in codice giallo. 🔗 Leggi su Donnapop.it

© Donnapop.it - Finalmente una bella notizia per Belen: sospiro di sollievo dopo il ricovero in ospedale e gli incidenti in auto

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