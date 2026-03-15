Sospiro di sollievo per Banda | dimesso dall’ospedale dopo il grande spavento

Ieri sera allo stadio “Maradona” di Napoli, durante una partita terminata 2-1 per i padroni di casa, il pubblico, i giocatori e gli avversari hanno vissuto un momento di grande tensione quando Banda ha avuto bisogno di assistenza medica. Dopo un intervento d’urgenza, il calciatore è stato dimesso dall’ospedale, portando sollievo tra chi seguiva la partita.

Dopo i momenti di paura vissuti nel finale di Napoli-Lecce, arrivano buone notizie: l’esterno zambiano ha lasciato il "Cardarelli" dopo che tutti gli accertamenti hanno dato esito negativo NAPOLI – Il calcio è passato improvvisamente in secondo piano, ieri sera, allo stadio “Maradona” di Napoli quando, nei minuti finali di una sfida intensa, terminata 2-1 per i padroni di casa, il fiato di tifosi, compagni e avversari si è letteralmente fermato. Lameck Banda si è accasciato a terra, portandosi le mani al petto: un’immagine che ha gelato il sangue a chiunque fosse presente o davanti alla tv. Tutto è nato da un colpo subito in un contrasto di gioco pochi minuti prima del collasso. 🔗 Leggi su Lecceprima.it

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