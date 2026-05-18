MotoGp sospiro di sollievo per Alex Marquez e Zarco dopo gli incidenti di Montmelò

Dopo le intense giornate di gara, il paddock della MotoGP si è risvegliato con notizie positive per due piloti coinvolti in incidenti durante il Gran Premio di Catalogna. Entrambi sono stati sottoposti a controlli medici e le loro condizioni sono state giudicate stabili. Le competizioni di questa stagione hanno visto alcuni momenti di grande tensione, ma fortunatamente, senza conseguenze gravi per i protagonisti coinvolti. La giornata di lunedì ha portato quindi un po’ di sollievo tra i membri del team e gli appassionati.

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Barcellona (Spagna), 18 maggio 2026 - Il day after del Gran Premio di Catalogna porta notizie incoraggianti dal paddock della MotoGP, dopo una domenica segnata da brutti incidenti e momenti di forte apprensione. Alex Marquez e Johann Zarco, coinvolti nelle due cadute più gravi della gara di Barcellona, hanno aggiornato tifosi e addetti ai lavori sulle loro condizioni, confermando un quadro meno preoccupante rispetto ai timori iniziali. Frattura alla clavicola per Marquez. Per Alex Marquez sarà ora il tempo del recupero. Il pilota spagnolo del team Gresini è stato operato alla clavicola destra nelle ore successive all’incidente e, secondo quanto comunicato, l’intervento è riuscito senza complicazioni. 🔗 Leggi su Sport.quotidiano.net © Sport.quotidiano.net - MotoGp, sospiro di sollievo per Alex Marquez e Zarco dopo gli incidenti di Montmelò ? Vuoi approfondire questa notizia? Condividila sui social o cerca aggiornamenti, video e discussioni correlate. RedditFacebookX Cerca altre news e video Sullo stesso argomento Moto, Gp Catalogna: vince Di Giannantonio dopo i gravi incidenti di Alex Marquez e ZarcoBARCELLONA – Grande paura oggi, 17 maggio 2026, sul circuito del Montmeló durante il Gran Premio della Catalogna di MotoGp. Come sta Alex Marquez: l’entità dell’infortunio dopo la caduta al MontmelòIl Gran Premio della Catalogna 2026, sesto appuntamento del Motomondiale ha mietuto non poche vittime. Oggi è stato uno di quei giorni in cui ho fatto fatica a restare davanti alla TV a guardare il Gran Premio. L’incidente di Alex Marquez è stato terribile e l’angoscia è stata tanta. Quando senti dire che un pilota è cosciente tiri subito un sospiro di sollievo, ma è nor x.com Alex Marquez e Zarco rassicurano dopo i terribili incidenti di BarcellonaAlex Marquez e Johann Zarco aggiornano i tifosi dopo i violenti incidenti della MotoGP di Barcellona: condizioni meno gravi del previsto. msn.com MotoGp, sospiro di sollievo per Alex Marquez e Zarco dopo gli incidenti di MontmelòPaura al GP di Catalogna dopo i violenti incidenti dei due piloti. Marquez operato alla clavicola, Zarco evita il peggio: lesione ai legamenti del ginocchio. sport.quotidiano.net