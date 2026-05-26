Filt Cgil Salerno Morra eletta segretaria generale | prima donna alla guida della categoria
Durante l'assemblea generale presso la sede di via Francesco Manzo, è stata eletta all’unanimità Carmen Morra come nuova segretaria generale della FILT CGIL Salerno. Con questa nomina, diventa la prima donna a ricoprire questa posizione all’interno della categoria. La decisione è stata presa questa mattina, durante la riunione dei membri dell’organizzazione.
E' stata eletta all’unanimità: Carmen Morra è la nuova segretaria generale della FILT CGIL Salerno. Di questa mattina, l'assemblea generale presso la sede di via Francesco Manzo. Nata a Castellammare di Stabia nel 1981, Morra inizia il proprio percorso professionale nell’aprile del 2004, quando. 🔗 Leggi su Salernotoday.it
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