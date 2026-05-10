Filt Cgil nuova guida | Maria Lisa Cavallini eletta segretaria generale

Maria Lisa Cavallini è stata eletta come nuova segretaria generale della Filt Cgil di Ferrara, l'organizzazione sindacale che si occupa dei settori dei trasporti e della logistica. La nomina è stata annunciata ufficialmente, sostituendo il precedente rappresentante alla guida del sindacato. La scelta è stata approvata dall'assemblea dei membri e ufficializzata nelle ultime ore.

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