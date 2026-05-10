Filt Cgil nuova guida | Maria Lisa Cavallini eletta segretaria generale

Da ferraratoday.it 10 mag 2026 | 🔊 Ascolta la notizia

Maria Lisa Cavallini è stata eletta come nuova segretaria generale della Filt Cgil di Ferrara, l'organizzazione sindacale che si occupa dei settori dei trasporti e della logistica. La nomina è stata annunciata ufficialmente, sostituendo il precedente rappresentante alla guida del sindacato. La scelta è stata approvata dall'assemblea dei membri e ufficializzata nelle ultime ore.

Ricevi gli aggiornamenti di Zazoom.it su GoogleTutti gli aggiornamenti dalle migliori fonti direttamente su Google.
Segui

È Maria Lisa Cavallini la nuova segretaria generale della Filt Cgil di Ferrara, la categoria che segue i comparti dei trasporti e della logistica. Cavallini è stata eletta, giovedì 7, all’unanimità dall’Assemblea Generale della Filt, e succede a Luca Greco eletto il mese scorso alla guida della.🔗 Leggi su Ferraratoday.it

?
Vuoi approfondire questa notizia?Condividila sui social o cerca aggiornamenti, video e discussioni correlate.

Notizie correlate

Leggi anche: FLC CGIL Sondrio, Ombretta Rossi eletta nuova segretaria provinciale

Flai Cgil sceglie la sua nuova segretaria generale: è Letizia GiovanardiLetizia Giovanardi è stata eletta all’unanimità dall’assemblea generale della Flai, segretaria generale della Flai Cgil di Ferrara, la categoria che...

Cerca news, video e discussioni social in tutto il web