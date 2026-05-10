Filt Cgil nuova guida | Maria Lisa Cavallini eletta segretaria generale
Maria Lisa Cavallini è stata eletta come nuova segretaria generale della Filt Cgil di Ferrara, l'organizzazione sindacale che si occupa dei settori dei trasporti e della logistica. La nomina è stata annunciata ufficialmente, sostituendo il precedente rappresentante alla guida del sindacato. La scelta è stata approvata dall'assemblea dei membri e ufficializzata nelle ultime ore.
È Maria Lisa Cavallini la nuova segretaria generale della Filt Cgil di Ferrara, la categoria che segue i comparti dei trasporti e della logistica. Cavallini è stata eletta, giovedì 7, all’unanimità dall’Assemblea Generale della Filt, e succede a Luca Greco eletto il mese scorso alla guida della.🔗 Leggi su Ferraratoday.it
Notizie correlate
Leggi anche: FLC CGIL Sondrio, Ombretta Rossi eletta nuova segretaria provinciale
Flai Cgil sceglie la sua nuova segretaria generale: è Letizia GiovanardiLetizia Giovanardi è stata eletta all’unanimità dall’assemblea generale della Flai, segretaria generale della Flai Cgil di Ferrara, la categoria che...