Le autorità delle Filippine hanno innalzato il livello di allerta per il vulcano Mayon a livello 3 a causa di un’intensa attività sismica registrata nelle ultime 24 ore, con 51 terremoti rilevati. L’aumento di emissioni di anidride solforosa ha sollevato preoccupazioni tra i vulcanologi, mentre le piogge previste potrebbero aumentare il rischio di lahar nelle aree circostanti. La situazione rimane sotto stretta osservazione, con le autorità che monitorano costantemente eventuali segnali di deterioramento.

? Domande chiave Come influenzeranno le piogge sulla pericolosità dei lahar nelle zone abitate?. Perché l'aumento di anidride solforosa preoccupa gli esperti vulcanologi?. Quali rischi rappresentano le correnti piroclastiche per il traffico aereo?. Come reagirà il terreno dopo 51 terremoti in un solo giorno?.? In Breve 51 terremoti vulcanici e 30 episodi di tremore registrati nelle ultime 24 ore.. Eruzione effusiva al 131° giorno consecutivo con emissioni di 1.482 tonnellate di anidride solforosa.. Divieto assoluto di accesso per la zona di pericolo entro 6 km dal cratere.. Rischio lahar e restrizioni al traffico aereo per possibili eruzioni esplosive improvvise. 🔗 Leggi su Ameve.eu

© Ameve.eu - Filippine, allerta 3 per il vulcano Mayon: 51 terremoti in 24 ore

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Horrible Today: Philippines evacuates 3,000 people after Mount Mayon's massive eruption

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