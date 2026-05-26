Figline e Incisa | vittoria al primo turno per l' ex vicepresidente del Csm David Ermini

L'ex vicepresidente del Consiglio superiore della magistratura ha vinto al primo turno le elezioni comunali, ottenendo il 53,7% dei voti. Supportato da una coalizione di partiti e da una lista civica a suo nome, ha quasi doppiato gli avversari alle elezioni di domenica e lunedì. La sua vittoria gli permette di diventare sindaco di Figline e Incisa Valdarno senza bisogno di un secondo turno.

L'ex vicepresidente del Consiglio superiore della magistratura, David Ermini, è il nuovo sindaco di Figline e Incisa Valdarno: l'ex deputato dem, supportato da Pd, Avs e da una lista civica a suo nome, ha ottenuto alle amministrative di domenica e lunedì il 53,7% dei voti, quasi doppiando lo. 🔗 Leggi su Firenzetoday.it

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