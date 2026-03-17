Giustizia e politica l’ex vicepresidente del Csm Ermini candidato a sindaco dal Pd Ma Renzi dice no

Da secoloditalia.it 17 mar 2026 | 🔊 Ascolta la notizia

A Figline e Incisa Valdarno, in provincia di Firenze, si terranno le elezioni comunali e il Partito Democratico ha candidato come candidato sindaco David Ermini, già vicepresidente del Consiglio superiore della magistratura. La notizia ha suscitato reazioni, poiché l’ex vicepresidente del Csm è stato scelto dal Pd, mentre Renzi ha espresso un no alla sua candidatura.

A volte ritornano e il connubio è sempre lo stesso: giustizia e politica. A Figline e Incisa Valdarno (Firenze) le comunali vedranno in campo come candidato Pd  David Ermini, già vicepresidente del  Csm. Una scelta che però non ha convinto tutti i componenti del campo largo toscano: Italia Viva-Casa Riformista, come riporta oggi La Nazione, ha scelto di schierarsi col Psi, indicando un nome alternativo all’ex numero due di Palazzo dei Marescialli. I riformisti contro la scelta di Ermini. Spiega il capogruppo di Iv-Casa riformista in Regione Francesco Casini: “Saremo un tassello importante nel radicamento territoriale del progetto politico” che riunisce riunisce gruppi civici, associazioni e forze politiche dell’area riformista. 🔗 Leggi su Secoloditalia.it

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