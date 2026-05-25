David Ermini è stato eletto come nuovo sindaco di Figline e Incisa Valdarno con una vittoria senza rivali, superando nettamente il centrodestra. La sua vittoria riguarda sia il capoluogo sia le frazioni del comune.

Figline e Incisa Valdarno (Firenze), 25 maggio 2026 – “Sono contento del risultato sia a Figline che Incisa, sono felice del risultato anche in tutte le frazioni. Qualcosa di commovente per me che torno dopo tanto tempo. Sarà un bell’impegno”. Così David Ermini, nuovo sindaco di Incisa Valdarno. Una figura di rilievo: avvocato, parlamentare ed ex vicepresidente del Csm. Sono stati mesi travagliati per il Comune, con il commissariamento dopo le dimissioni dell’ex sindaco Pianigiani a causa delle spaccature nella sua maggioranza. Un’esperienza di circa un anno e mezzo per Pianigiani. Ora si volta pagina. https:www.lanazione.itpratopoliticarisultati-elezioni-prato-eqz2mjyw La festa per il sindaco. 🔗 Leggi su Lanazione.it

© Lanazione.it - E’ David Ermini il nuovo sindaco di Figline e Incisa Valdarno: vittoria senza rivali, “doppiato” il centrodestra

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David Ermini, nuovo sindaco Figline e Incisa

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