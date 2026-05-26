La Cassazione ha respinto l’appello della procura e confermato che Maria Concetta Riina, figlia di Totò Riina, e il marito Antonino Ciavarello rimarranno liberi. La decisione riguarda il ricorso contro la libertà concessa ai due, che non sono stati reinseriti in carcere. La coppia era stata precedentemente scarcerata e ora la loro posizione legale resta invariata. La sentenza è definitiva e non si procederà a ulteriori arresti o detenzioni.

Maria Concetta Riina, figlia del boss stragista Totò Riina, e il marito Antonino Ciavarello non torneranno in carcere. Lo ha deciso il Tribunale del riesame di Firenze, che ha respinto l’appello presentato dalla procura del capoluogo toscano contro la decisione del Gip che aveva disposto la scarcerazione della coppia. Per entrambi resta però l’obbligo di dimora a Corleone, città d’origine dei due coniugi. L’accusa di estorsione aggravata Maria Concetta Riina e Antonino Ciavarello sono accusati di estorsione aggravata dal metodo mafioso. Secondo gli inquirenti avrebbero esercitato pressioni nei confronti di imprenditori del Centro Italia per ottenere pagamenti in denaro o beni. 🔗 Leggi su Feedpress.me

© Feedpress.me - Figlia di Totò Riina e marito restano liberi, respinto l’appello della procura

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IL TERRORE È TORNATO!! Il figlio di Totò Riina è davvero il capo della Cosa Nostra

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