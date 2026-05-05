Nella giornata di oggi, i carabinieri della zona hanno arrestato il nipote di un noto boss mafioso di Corleone, facendo riaffiorare i legami storici con la famiglia Riina. L’operazione segna un nuovo passo nel contrasto alle attività criminali nel territorio e ha portato all’esecuzione di un’ordinanza di custodia cautelare. L’indagine ha coinvolto diverse forze dell’ordine, che hanno sequestrato materiale ritenuto utile alle indagini.

AGI - Torna la mafia di Corleone, e con essa l’impronta di Totò Riina: i carabinieri della locale Compagnia hanno eseguito un’ordinanza di custodia cautelare in carcere, emessa dal gip di Palermo Claudia Rosini su richiesta della Procura distrettuale antimafia, nei confronti di tre persone ritenute responsabili, a vario titolo, del reato di associazione per delinquere di tipo mafioso. Si tratta di Mario Grizzaffi, 60 anni; Mario Gennaro, 54 anni, e Pietro Maniscalco, 63 anni. Il nome di spicco è quello di Grizzaffi: nipote del boss dei boss Totò Riina e divenuto capo del mandamento di Corleone dopo la morte sia dello zio sia di Bernardo Provenzano (11 aprile 2006).🔗 Leggi su Agi.it

© Agi.it - Torna l’ombra della mafia di Corleone, arrestato il nipote di Totò Riina

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