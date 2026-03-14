Cittadinanze ai brasiliani il riesame respinge l’appello della Procura | restano liberi tre vigili urbani

Il riesame ha respinto l’appello della Procura, confermando che i tre vigili urbani di Naro coinvolti nell’inchiesta sulle cittadinanze italiane ottenute da cittadini brasiliani rimangono liberi. La decisione riguarda la posizione dei tre agenti, che non sono stati posti in custodia cautelare. La vicenda si riferisce alle modalità attraverso cui alcune persone hanno ottenuto la cittadinanza italiana.

Restano liberi i tre vigili urbani di Naro coinvolti nell’inchiesta sulle cittadinanze italiane ottenute da cittadini brasiliani. Il tribunale del riesame ha infatti respinto l’appello presentato dalla Procura che aveva chiesto l’applicazione della misura cautelare degli arresti domiciliari. Rigettata dunque la richiesta dei magistrati, confermando che gli ispettori della polizia locale di Naro Giovanni Cilia e Salvatore Scalisi e l’agente Enzo Universo non saranno sottoposti a misure cautelari. I tre vigili urbani sono tutti difesi dall’avvocato Sergio Baldacchino. L’indagine, condotta dalla squadra mobile di Agrigento, riguarda un presunto sistema di pratiche irregolari per il riconoscimento della cittadinanza italiana a cittadini brasiliani con origini italiane. 🔗 Leggi su Agrigentonotizie.it

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