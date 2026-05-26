Fiamme nei campi e fumo invade la provinciale | utilizzati gli idranti dell’area di servizio

Fiamme sono divampate nei campi vicino a un’area di servizio, con il fumo che si è diffuso sulla strada provinciale. Per spegnere i roghi sono stati utilizzati gli idranti dell’area di servizio. I primi incendi della stagione calda hanno provocato disagi e preoccupazioni tra i residenti e gli automobilisti che transitavano lungo la strada. Nessun dettaglio sulle cause degli incendi o sui danni riportati.

CASARANO – I primi roghi della stagione calda creano i soliti disagi e anche forte preoccupazione quando si alimentano nelle campagne adiacenti alle abitazioni o, come in questo caso, anche nei pressi di un’area di servizio. Costituendo un pericolo reale per cittadini e le strutture abitative o. 🔗 Leggi su Lecceprima.it

? Vuoi approfondire questa notizia? Condividila sui social o cerca aggiornamenti, video e discussioni correlate. RedditFacebookX Cerca altre news e video

The Venetians by M. E. Braddon | A Tale of Passion, Power & Intrigue in Venice |Full audiobook

Notizie e thread social correlati

Fumo e fiamme nei pressi dell’A22, la colonna di fumo si alza al cieloUn incendio si è sviluppato nei pressi dell’A22, con fiamme che si sono propagate vicino a un rio.

Auto in fiamme sulla A9 nella notte a Lomazzo: paura prima dell’area di servizioNella notte, un’auto ha preso fuoco sulla carreggiata nord dell’autostrada A9, poco prima dell’area di servizio di Lomazzo.

Temi più discussi: Domenica di fuoco, l’allarme in Sardegna è già scattato: protezione civile in campo, centinaia di ettari in fumo; Vigili del Fuoco: al via i Campi Giovani 2026 per ragazzi tra i 15 e 17 anni; Fiamme e fumo dai campi, arrivano i vigili del fuoco; Rogo nel terreno agricolo: colpito al volto e alle mani da un ritorno di fiamma.

Nei Campi Flegrei il vino nasce tra mare, cenere, vento e fuoco. Nel nuovo articolo di #GarantitoIGP raccontiamo La Sibilla, tra identità territoriale, resilienza e vini che parlano il linguaggio del vulcano. percorsidivino.blogspot.com/2026/05/il-mar… x.com

Le fiamme minacciano le case in GalluraUn vasto incendio con fiamme alte sino a 4 metri si è sviluppato attorno alle 11.30 nei campi di macchia mediterraneo e fieno alla periferia di Oschiri, minacciando le abitazioni del Viale Umberto all ... rainews.it

Trattore in fiamme durante i lavori nei campi, intervento dei vigili del fuoco a MassignanoMASSIGNANO – Momenti di paura nel tardo pomeriggio di oggi a Massignano, dove un mezzo agricolo ha preso fuoco mentre era impegnato nei lavori su un terreno in contrada Marezi. L’allarme è scattato po ... rivieraoggi.it