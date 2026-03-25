Auto in fiamme sulla A9 nella notte a Lomazzo | paura prima dell’area di servizio

Nella notte, un’auto ha preso fuoco sulla carreggiata nord dell’autostrada A9, poco prima dell’area di servizio di Lomazzo. Il veicolo ha preso fuoco mentre percorreva la strada, creando una situazione di emergenza per gli automobilisti presenti. Sul posto sono intervenuti i vigili del fuoco per spegnere le fiamme e mettere in sicurezza la zona. Nessuna informazione sulla causa dell’incendio o eventuali feriti.

Momenti di tensione nella notte lungo l’autostrada A9, dove un’auto ha preso fuoco in direzione nord poco prima dell’area di servizio di Lomazzo. L’allarme è scattato intorno a mezzanotte e mezza di oggi, 25 marzo 2026. Sul posto sono intervenute due squadre dei vigili del fuoco, che hanno lavorato per domare le fiamme e mettere in sicurezza il tratto autostradale interessato. L’incendio ha completamente avvolto la vettura, rendendo necessario un intervento rapido per evitare ulteriori rischi alla circolazione. Fortunatamente non si registrano persone ferite. Gli occupanti del veicolo sono riusciti a mettersi in salvo prima che le fiamme si propagassero, evitando conseguenze più gravi. 🔗 Leggi su Quicomo.it © Quicomo.it - Auto in fiamme sulla A9 nella notte a Lomazzo: paura prima dell’area di servizio Articoli correlati Leggi anche: Malore per intossicazione etilica sulla A9: interviene l’ambulanza all’area di servizio Leggi anche: Scontro tra due auto sulla Lomazzo-Bizzarone a Uggiate: paura prima della rotonda, due giovani in ospedale Tutto quello che riguarda Auto in fiamme sulla A9 nella notte a... Temi più discussi: Veicolo in fiamme in autostrada: code fino a dieci chilometri; Auto in fiamme sulla 729; Frosinone, auto in fiamme vicino al Dream Cinema: le immagini; Auto in fiamme sul Togliatti: paura all’alba, traffico in tilt nel quadrante est. Auto in fiamme nella notte sull’A9 all’altezza di LomazzoAuto in fiamme nella notte sull’autostrada A9 Lainate Como Chiasso, all’altezza di Lomazzo. In direzione nord, poco prima dell’area di servizio, per cause ... espansionetv.it Scorrano (LE), auto di un’infermiera in fiamme nel parcheggio dell’ospedale: si ipotizza origine dolosaA Scorrano un’auto di un’infermiera in servizio è stata incendiata nel parcheggio dell’ospedale, si indaga per possibile azione dolosa. trmtv.it Auto in fiamme accanto l'imbarcadero di Laveno Mombello - facebook.com facebook Messico primo fornitore di ricambi auto negli Stati Uniti. Nel 2025 cresce la quota di mercato nonostante i dazi #ANSAmotori #ANSA x.com