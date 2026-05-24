L’Italia sta vivendo una nuova ondata di caldo proveniente dall’Africa, che ha già portato temperature elevate nel weekend. A partire da lunedì 25 maggio, si prevede il picco di questa fase calda, con massime che supereranno i 35 gradi in diverse zone del paese. Le temperature saranno significativamente sopra le medie tipiche di fine maggio, segnando un’ulteriore fase di caldo estivo.

L'Italia entra in una fase dal chiaro sapore estivo. Dopo il primo assaggio di caldo che ha caratterizzato il weekend, la settimana che si apre lunedì 25 maggio porterà infatti l'apice dell'ondata africana, con temperature ben oltre le medie climatiche di fine maggio. Secondo le previsioni di Meteo Giuliacci, firmate da Elena Rava, l'alta pressione subtropicale sarà protagonista assoluta sul Mediterraneo centrale, garantendo condizioni di stabilità diffuse, cieli sereni e un aumento sensibile delle temperature. “Un vero anticipo della stagione estiva”, spiegano gli esperti nel sito che ospita le previsioni meteo del colonnello Mario Giuliacci, sottolineando come l'anomalia termica non riguardi soltanto la nostra penisola. 🔗 Leggi su Iltempo.it

© Iltempo.it - Meteo Giuliacci, ecco la fiammata da 35 gradi: "Caldo estivo". Dove e quando

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PRIMA ONDATA DI CALDO A FINE MAGGIO

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