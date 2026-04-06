In Emilia-Romagna il cielo è sereno e le temperature si aggirano intorno ai 25 gradi, con condizioni climatiche che si sono mantenute stabili durante le festività pasquali. Il clima mite continuerà fino a giovedì prossimo, offrendo giornate caratterizzate da sole e assenza di piogge. Le previsioni indicano che questa situazione si manterrà anche nei prossimi giorni, senza variazioni significative.

Il clima mite accarezza l’Emilia-Romagna in queste ore, con temperature che hanno raggiunto i 25 gradi durante le celebrazioni pasquali e che garantiranno sole e stabilità fino a giovedì prossimo. La regione sta vivendo un momento di tregua meteorologica. Il caldo anomalo registrato durante la Pasqua apre una finestra di bel tempo che si protrarrà per i prossimi giorni, prima di un previsto cambiamento termico. Il dettaglio delle previsioni tra martedì e mercoledì. Per domani, martedì 7 aprile, il cielo resterà prevalentemente terso. Potrebbero formarsi solo alcune nubi cumuliformi nel pomeriggio, concentrate principalmente lungo le zone montuose. 🔗 Leggi su Ameve.eu

© Ameve.eu - Emilia-Romagna: sole e 25 gradi, l’anticipo dell’estate fino a giovedì

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Sono attivi anche due Canadair per l’incendio scoppiato ieri sera al confine tra Toscana ed Emilia Romagna, tra Pracchia e Biagioni. I mezzi fanno rifornimento all’invaso regionale del Bilancino. Sul posto decine di squadre di volontari, operatori e Vigili de facebook

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