Festival Fiati gran finale per l' edizione 2026 con i docenti del Cantelli

Notizia in breve

Il Festival Fiati si conclude giovedì 28 maggio con un concerto finale dei docenti del Conservatorio Cantelli di Novara. La XXIII edizione si è svolta nell'auditorium F., coinvolgendo diverse performance durante la manifestazione. La rassegna si è tenuta nel corso di questa settimana e ha visto la partecipazione di vari artisti e musicisti. Il concerto conclusivo rappresenta l'atto finale di questa edizione, con l'esibizione dei docenti del conservatorio.