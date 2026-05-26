Festival Fiati gran finale per l' edizione 2026 con i docenti del Cantelli
Il Festival Fiati si conclude giovedì 28 maggio con un concerto finale dei docenti del Conservatorio Cantelli di Novara. La XXIII edizione si è svolta nell'auditorium F., coinvolgendo diverse performance durante la manifestazione. La rassegna si è tenuta nel corso di questa settimana e ha visto la partecipazione di vari artisti e musicisti. Il concerto conclusivo rappresenta l'atto finale di questa edizione, con l'esibizione dei docenti del conservatorio.
Si chiude giovedì 28 maggio con il concerto finale affidato ai docenti del Conservatorio Cantelli di Novara la XXIII edizione del Festival Fiati, rassegna che anche quest'anno ha trasformato l'auditorium F.lli Olivieri in un punto di riferimento per la formazione e la musica dedicata agli. 🔗 Leggi su Novaratoday.it
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