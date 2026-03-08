Carbonara Festival Oggi il gran finale con i piatti tipici romani

Oggi si conclude il Carbonara Festival, un evento che negli ultimi tre giorni ha riunito appassionati e buongustai per assaporare i piatti tipici romani. La manifestazione ha visto la partecipazione di chef, ristoratori e visitatori, tutti impegnati nel gustare e condividere le specialità della tradizione culinaria locale. La giornata finale si svolge con il focus sui piatti più rappresentativi della cucina romana.

Rush finale per il Carbonara Festival, che oggi chiude una tre giorni all'insegna del buon cibo e dello stare insieme. Tante persone sono accorse nel centro storico di Montevarchi già dalla serata di venerdì per gustare le specialità della tradizione romana. Le temperature serali non troppo gradevoli non hanno fermato gli avventori che, armati di pazienza, hanno fatto anche lunghe file pur di assaporare la coda alla vaccinara o l'abbacchio allo scottadito. Ieri all'ora di pranzo, complice il clima soleggiato e quasi primaverile, si è registrato il tutto esaurito. Le bancarelle, disposte a semicerchio lungo il perimetro di piazza Varchi, sono state letteralmente prese d'assalto.