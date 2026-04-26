Torna il festival Michael dal 7 al 9 maggio

Dal 7 al 9 maggio si svolgerà la nona edizione del Festival Michael, dedicato alla valorizzazione del patrimonio culturale. L’evento si terrà in diverse location della città e coinvolgerà esposizioni, incontri e spettacoli. La manifestazione è organizzata con l’obiettivo di promuovere l’importanza delle tradizioni e delle opere storiche. La programmazione comprende anche attività rivolte a tutte le età, con ingresso gratuito in molte aree.

TORNA IL FESTIVAL MICHAEL, DAL 7 AL 9 MAGGIO LA NONA EDIZIONE Il Festival del patrimonio culturale, spirituale, naturale e gastronomico della Città dei due Siti UNESCO torna dal 7 al 9 maggio per celebrare il “Dies Festus” della seconda apparizione dell’Arcangelo Michele sul Monte Gargano, l’apparizione “della vittoria” dei Longobardi. In programma diversi eventi,. IlSipontino.net.🔗 Leggi su Ilsipontino.net © Ilsipontino.net - Torna il festival Michael, dal 7 al 9 maggio Movies on the Potomac returns to National Harbor! Notizie correlate A Monte Sant’Angelo torna il festival MichaelTORNA IL FESTIVAL MICHAEL, DAL 7 AL 9 MAGGIO LA NONA EDIZIONE Il Festival del patrimonio culturale, spirituale, naturale e gastronomico della Città... FalComics 2026, il Festival della Cultura Pop a Falconara dal 15 al 17 maggioFALCONARA - Tutto pronto per FalComics 2026 (15-17 maggio), il festival dedicato alla Cultura Pop del circuito C. Una raccolta di contenuti Argomenti più discussi: GROUNDUP MUSIC FESTIVAL 2026 | Alberobello 26,27,28 giugno 2026 | MEI - Meeting Degli Indipendenti - MEI; Oltre ogni genere, torna la ricerca di Angelica Festival; I Lunatics Choreo Project portano Michael Jackson al Multiplex Giometti: esibizione dal vivo per il film dedicato al Re del Pop; Far East Film Festival 28: Udine torna ad essere crocevia europeo del cinema asiatico. A Monte Sant’Angelo torna il festival MichaelTORNA IL FESTIVAL MICHAEL, DAL 7 AL 9 MAGGIO LA NONA EDIZIONE Il Festival del patrimonio culturale, spirituale, naturale e gastronomico della Città dei ... ilsipontino.net Torna Bolo One Move, la due giorni di esibizione. Dai workshop alle gare:. ballerini e coreografi in pista. - facebook.com facebook Tre mesi dopo, Paulo #Dybala torna in campo: cosa è successo a Bologna x.com