Emergency porta al Mercato Centrale di Torino il festival R1PUD1A | tre giorni di eventi e incontri contro ogni guerra
Dal 8 al 10 maggio 2026, il Mercato Centrale di Torino in piazza della Repubblica ospiterà il festival R1PUD1A, un evento di tre giorni dedicato alla promozione della pace e alla sensibilizzazione contro i conflitti armati. L’iniziativa, organizzata da Emergency, prevede una serie di incontri e attività che coinvolgono diverse realtà e pubblico locale, con l’obiettivo di mettere al centro questioni legate alla guerra e alla convivenza.
Dall'8 al 10 maggio 2026 il Mercato Centrale Torino, in piazza della Repubblica, ospiterà "R1PUD1A", il festival interamente dedicato alla pace e al contrasto ai conflitti. La rassegna, organizzata dal gruppo di volontari di Emergency Torino, propone un fitto calendario di incontri, testimonianze.🔗 Leggi su Torinotoday.it
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