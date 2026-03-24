Centenario di Latina anche le scuole protagoniste

Si è svolta nel foyer del teatro D’Annunzio, la riunione di insediamento del tavolo tecnico previsto dal protocollo d’intesa tra il Comune di Latina e l’ufficio scolastico regionale per il Lazio. L’incontro segna l’avvio della fase operativa del percorso di avvicinamento al Centenario della Città, che vedrà il mondo della scuola protagonista attivo nella co-progettazione di iniziative culturali ed educative. All'appuntamento hanno partecipato la dottoressa Anna Mottola in rappresentanza dell'ufficio provinciale scolastico, i referenti designati alla partecipazione del tavolo tecnico da parte di numerosi istituti del territorio, tra... 🔗 Leggi su Latinatoday.it

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