Cinema Express 2026 | cinque scuole del Chietino protagoniste della rassegna

Dal 17 al 24 maggio si svolgerà Cinema Express 2026, una rassegna pubblica dedicata ai lavori realizzati dalle cinque scuole del Chietino coinvolte in progetti con artiste e artisti internazionali. La manifestazione prevede installazioni, proiezioni, incontri ed eventi distribuiti sul territorio, con l’obiettivo di mettere in mostra i risultati degli interventi formativi e artistici svolti nelle scuole. La rassegna è aperta al pubblico e si svolgerà in diverse location della zona.

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