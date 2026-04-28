La nona di Bruckner al Politeama | sul podio Donato Renzetti

Al teatro Politeama è in programma la nona sinfonia di Bruckner, con Donato Renzetti sul podio. Si tratta di un’opera considerata tra le più significative del compositore, spesso vista come un capolavoro del suo stile sinfonico. La composizione, che appartiene alla fase finale della carriera di Bruckner, presenta lunghe sezioni e temi elaborati. La direzione di Renzetti mira a restituire la complessità e la profondità dell’opera.

Uno dei vertici assoluti del sinfonismo europeo, pagina visionaria che guarda al mondo e all’eternità: la Sinfonia n. 9 in re minore di Anton Bruckner è in programma nei prossimi concerti della Stagione dell’Orchestra Sinfonica Siciliana, al Politeama Garibaldi sabato 2 maggio alle ore 17.30 e.🔗 Leggi su Palermotoday.it Notizie correlate I concerti dell’Orchestra Sinfonica Siciliana, sul podio del Politeama il direttore armeno Karen DurgaryanTradizione culturale russa e identità armena, storie e leggende cariche di slancio epico, virtuosismo e variegato colore orchestrale: questi i temi... Sul podio del Politeama debutta Oksana Lyniv, una delle direttrici d’orchestra più note della scena internazionaleUn debutto molto atteso a Palermo, una prima europea e cento anni di musica osservati come in un gioco di riflessi, con il Novecento che guarda... Approfondimenti e contenuti Si parla di: IL PALERMITANO GAETANO D’ESPINOSA SUL PODIO DELL’ORCHESTRA SINFONICA SICILIANA CON OSPITE IL CELEBRE PIANISTA LOUIS LORTIE. Donato Renzetti torna sul podio del Comunale di BolognaC'è un pilastro sinfonico-corale della storia della musica come il Te Deum per soli, coro e orchestra di Anton Bruckner - definito dallo stesso autore l'orgoglio della mia vita - al centro del ... ansa.it Sinfonica: Donato Renzetti dirige l’omaggio a BrucknerIl Teatro Comunale di Bologna omaggia Anton Bruckner nel bicentenario della sua nascita con un concerto sinfonico diretto da Donato Renzetti. In programma il 'Te Deum' e altre opere di Brahms e Liszt, ... ilrestodelcarlino.it