Festival Bene Essere | a Le Bagnese due giorni tra laboratori pratici consulti individuali e un' ampia area market

Notizia in breve

A Le Bagnese si svolge un festival di due giorni dedicato al benessere, con laboratori pratici, consulti individuali e un’area market. L’evento offre l’opportunità di fermarsi, ascoltare i segnali del corpo e esplorare nuove vie per la crescita personale. La manifestazione si svolge in un contesto che invita a prendersi una pausa dal ritmo quotidiano e a dedicarsi a pratiche di equilibrio e cura di sé.