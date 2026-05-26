Festival Bene Essere | a Le Bagnese due giorni tra laboratori pratici consulti individuali e un' ampia area market

Da firenzetoday.it 26 mag 2026 | 🔊 Ascolta la notizia
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A Le Bagnese si svolge un festival di due giorni dedicato al benessere, con laboratori pratici, consulti individuali e un’area market. L’evento offre l’opportunità di fermarsi, ascoltare i segnali del corpo e esplorare nuove vie per la crescita personale. La manifestazione si svolge in un contesto che invita a prendersi una pausa dal ritmo quotidiano e a dedicarsi a pratiche di equilibrio e cura di sé.

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Prendersi una pausa dal ritmo frenetico della quotidianità, ascoltare i segnali che il corpo ci invia e scoprire nuove strade per la propria crescita personale. Sono questi i presupposti della nuova attesissima edizione del Festival Bene Essere Insieme, la rassegna olistica che si terrà sabato 6. 🔗 Leggi su Firenzetoday.it

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Festival Bene-Essere Insieme 2026

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