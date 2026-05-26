festeggiati i cento anni di pasqua medri

Venerdì 22 maggio, a Bagnacavallo, Pasqua Medri ha compiuto 100 anni. La donna è stata festeggiata con la presenza dei familiari, che le hanno rivolto auguri e dimostrato affetto. La cerimonia si è svolta in un ambiente familiare, con momenti di condivisione e ricordo. Nessuna altra informazione è stata resa nota sul evento.

Venerdì 22 maggio a Bagnacavallo Pasqua Medri ha festeggiato il traguardo dei cento anni, circondata dall’affetto dei familiari. A portarle gli auguri dell’Amministrazione comunale e di tutta la cittadinanza è stato il sindaco Matteo Giacomoni, presente alla festa con un omaggio floreale e una pergamena ricordo. Nata nelle campagne di Villanova il 22 maggio 1926, Pasqua Medri non ha terminato la seconda elementare perché fin da bambina ha dovuto occuparsi della casa e degli animali mentre i genitori erano impegnati nei campi. Ha iniziato così prestissimo a lavorare, compresa l’attività in risaia. Nel corso della guerra, ancora ragazzina, venne separata per alcuni mesi dai genitori insieme ai fratelli mentre la loro casa veniva bombardata. 🔗 Leggi su Ilrestodelcarlino.it

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