I cento anni di vita del Calzaturificio Brunate festeggiati con una mostra

Il calzaturificio Brunate ha celebrato i suoi cento anni di attività con l’apertura di una mostra al Micam. L’esposizione, intitolata ‘Mani, cuore, stile’, presenta modelli storici, attrezzi da lavoro e cimeli d’archivio che ripercorrono la storia dell’azienda. La mostra rimarrà visitabile nel corso della fiera, offrendo uno sguardo sul percorso e le evoluzioni del calzaturificio nel corso di un secolo.

’MANI, cuore, stile’ è la mostra allestita all’interno del Micam dal calzaturificio Brunate che ripercorre le tappe fondamentali dello sviluppo dell’azienda attraverso modelli storici, attrezzi da lavoro e cimeli d’archivio. Un viaggio che parte dalle origini, nel 1926, con le prime calzature da bambino, fino ad arrivare alle attuali collezioni donna, simbolo di un’evoluzione costante nel Made in Italy. Il Calzaturificio Brunate ha aperto così le celebrazioni per il centenario dell’azienda. "Con l’esposizione – Andrea Galli, ad del Calzaturificio Brunate – abbiamo colto l’occasione per raccontare la nostra storia, che è prima di tutto una storia di famiglia. 🔗 Leggi su Quotidiano.net © Quotidiano.net - I cento anni di vita del Calzaturificio . Brunate festeggiati con una mostra Articoli correlati Cento anni di Inpgi, una mostra a Roma celebra il giornalismo "sul campo"L'Inpgi (L’Istituto Nazionale di Previdenza dei Giornalisti Italiani) festeggia il suo centenario trasformando la propria sede di via Nizza 35, a... A cento anni dalla nascita una mostra celebra la duchessa di Alba, l'aristocratica (più titolata di sempre) con la passione per la modaPer restare aggiornato sui reali, le celebrity, gli show e tutte le novità dal mondo Vanity Fair, iscrivetevi alle nostre newsletter. Approfondimenti e contenuti su I cento anni di vita del Calzaturificio... Discussioni sull' argomento I cento anni di vita del Calzaturificio . Brunate festeggiati con una mostra; Unoaerre, cent'anni d'oro raccontati con Polvere di Stelle; Marilyn Monroe, il secolo della diva immortale; Abbigliamento e scarpe di marca con sconti fino all’80%: questo fine settimana torna a Barcellona questo gigantesco outlet. Calzatura in morida nappa con elastici alla monta realizzata dal calzaturificio Valleverde. Si tratta di un modello caratterizzato da uno stile moderno e confortevole, ideale per l'utilizzo quotidiano. La tomaia è realizzata in morbida nappa blu e, nella parte anteri - facebook.com facebook