Al Caffè Barocco di Azzano Decimo si sono celebrati vent’anni di attività con una serata speciale. Alla festa hanno partecipato numerosi clienti e ospiti, tra cui l’attore Gabriel Garko, che si è unito ai festeggiamenti. L’evento ha coinvolto il pubblico presente, con momenti di intrattenimento e convivialità. La serata è stata organizzata per ricorrenza e per ringraziare la clientela.

Novella party night con Gabriel Garko ad Azzano Decimo Il famoso locale friulano ha festeggiato un compleanno importante con l’attore. Il famoso locale friulano ha festeggiato un compleanno importante con l’attore Gabriel Garko e Novella 2000: un successo personale per i titolari, i fratelli Lorenza e Lorenzo Nardo «Siamo arrivati al 20mo compleanno del Barocco. cioè 20, non so se ti rendi conto. a giugno faccio 40 anni, mio fratello 30. noi e il Barocco abbiamo passato insieme almeno metà della nostra vita». Chi parla è Lorenza Nardo, che con il fratello Lorenzo ha creato ad Azzano Decimo (in provincia di Pordenone) il Caffè Barocco, uno dei locali più amati in Friuli. 🔗 Leggi su Novella2000.it

© Novella2000.it - Al Caffè Barocco 20 anni di felicità festeggiati con Gabriel Garko

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