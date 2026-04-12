Ravenna celebra la Madonna Greca con la processione lungo il Candiano

Domenica a Ravenna si è svolta la processione della Madonna greca, la patrona della città e dei lidi. La manifestazione ha visto il trasporto dell’icona lungo il fiume Candiano, con la partecipazione di cittadini e devoti. La processione ha rappresentato un momento di tradizione religiosa molto sentito nel territorio.

Si è celebrata domenica la patrona di Ravenna e dei lidi con la solenne processione della Madonna greca. All'evento, guidato dall'arcivescovo monsignor Lorenzo Ghizzoni, hanno partecipato anche le rappresentanze delle comunità ortodosse e greco-cattoliche della città.🔗 Leggi su Ravennatoday.it Si torna a celebrare la patrona: lungo il Candiano arriva la processione della Madonna GrecaPer celebrare la patrona di Ravenna e dei lidi, domenica 12 aprile torna la solenne processione della Madonna greca.