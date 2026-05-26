Festa Medioevale di Malmantile 2026

Notizia in breve

La Confraternita Misericordia di Malmantile ha annunciato la trentunesima edizione della Festa Medioevale, prevista nel 2026. La manifestazione si svolgerà nel paese e ha come obiettivo principale il sostegno alle attività socio-assistenziali dell’associazione. L’evento coinvolge la comunità locale e si svolge incentrato sulla rievocazione storica medievale. La data esatta e il programma dettagliato saranno comunicati successivamente.