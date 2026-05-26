Festa Medioevale di Malmantile 2026
La Confraternita Misericordia di Malmantile ha annunciato la trentunesima edizione della Festa Medioevale, prevista nel 2026. La manifestazione si svolgerà nel paese e ha come obiettivo principale il sostegno alle attività socio-assistenziali dell’associazione. L’evento coinvolge la comunità locale e si svolge incentrato sulla rievocazione storica medievale. La data esatta e il programma dettagliato saranno comunicati successivamente.
La Confraternita Misericordia di Malmantile organizza la trentunesima edizione della Festa Medioevale, un appuntamento finalizzato a sostenere le attività socio-assistenziali dell'associazione stessa. L'evento prenderà il vita a Malmantile, frazione del Comune di Lastra a Signa, e si articolerà. 🔗 Leggi su Firenzetoday.it
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