Borbiago Historica | Festa Medioevale con spettacoli e le taverne con menù a tema

Domenica 24 maggio 2026, a Borbiago di Mira, si terrà la tradizionale Festa Medievale “Borbiago Historica”. La manifestazione prevede spettacoli, figuranti, mercatini e taverne con menù a tema, offrendo ai visitatori l’occasione di immergersi nelle atmosfere del passato. L’evento rappresenta un appuntamento annuale che richiama appassionati e curiosi, portando in piazza le antiche tradizioni del paese e le sue atmosfere medievali. La giornata si svolgerà nel centro del paese, tra bancarelle e intrattenimenti.

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