Borbiago Historica | Festa Medioevale con spettacoli e le taverne con menù a tema
Domenica 24 maggio 2026, a Borbiago di Mira, si terrà la tradizionale Festa Medievale “Borbiago Historica”. La manifestazione prevede spettacoli, figuranti, mercatini e taverne con menù a tema, offrendo ai visitatori l’occasione di immergersi nelle atmosfere del passato. L’evento rappresenta un appuntamento annuale che richiama appassionati e curiosi, portando in piazza le antiche tradizioni del paese e le sue atmosfere medievali. La giornata si svolgerà nel centro del paese, tra bancarelle e intrattenimenti.
Domenica 24 maggio 2026 torna a Borbiago di Mira (VE) la tradizionale Festa Medievale “Borbiago Historica”, una giornata dedicata alla riscoperta della storia del paese tra spettacoli, figuranti, mercatini e antiche tradizioni.La manifestazione trasformerà il centro di Borbiago in un villaggio. 🔗 Leggi su Veneziatoday.it
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