Festa dell' Indipendenza della Georgia l' omaggio di Bari | sventola una nuova bandiera a Palazzo della Città
Oggi, sulla facciata del Palazzo di Città, è stata issata una bandiera che rappresenta la Repubblica della Georgia. L'atto avviene in occasione della Festa dell'Indipendenza del paese e rappresenta un gesto simbolico di amicizia e integrazione tra le comunità. La bandiera sarà esposta per tutta la giornata.
Un omaggio simbolico, ma dal forte valore di integrazione e amicizia tra i popoli. Da questa mattina, sulla facciata di Palazzo di Città, sventola la bandiera della Repubblica della Georgia.La richiesta del consoleL’amministrazione comunale di Bari ha voluto accogliere con entusiasmo la richiesta. 🔗 Leggi su Baritoday.it
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