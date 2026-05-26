Festa dell' Indipendenza della Georgia l' omaggio di Bari | sventola una nuova bandiera a Palazzo della Città

Da baritoday.it 26 mag 2026 | 🔊 Ascolta la notizia
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Oggi, sulla facciata del Palazzo di Città, è stata issata una bandiera che rappresenta la Repubblica della Georgia. L'atto avviene in occasione della Festa dell'Indipendenza del paese e rappresenta un gesto simbolico di amicizia e integrazione tra le comunità. La bandiera sarà esposta per tutta la giornata.

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Un omaggio simbolico, ma dal forte valore di integrazione e amicizia tra i popoli. Da questa mattina, sulla facciata di Palazzo di Città, sventola la bandiera della Repubblica della Georgia.La richiesta del consoleL’amministrazione comunale di Bari ha voluto accogliere con entusiasmo la richiesta. 🔗 Leggi su Baritoday.it

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