La bandiera della Croce Rossa sventola a Palazzo Zanca Municipio illuminato di rosso l’8 maggio

A Messina, l’8 maggio, si tiene un evento simbolico per la Settimana della Croce Rossa e della Mezzaluna Rossa. La bandiera dell’organizzazione viene consegnata al vertice dell’amministrazione comunale, mentre il municipio viene illuminato di rosso. Durante la giornata, la bandiera della Croce Rossa sventola sul palazzo, creando un momento di riconoscimento pubblico per le attività dell’associazione.

Messina celebra la Settimana della Croce Rossa e della Mezzaluna Rossa con un gesto simbolico: la consegna della bandiera dell’organizzazione al vertice dell’amministrazione comunale.Il vessillo della Croce Rossa Italiana è stato ufficialmente consegnato al Commissario straordinario del Comune.🔗 Leggi su Messinatoday.it

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