Lucca la bandiera della Croce Rossa sventola sul Palazzo Comunale

A Lucca, la bandiera della Croce Rossa è stata issata sul Palazzo Comunale durante una cerimonia ufficiale. La delegazione dell'organizzazione ha consegnato formalmente il vessillo al sindaco della città. La cerimonia si è svolta alla presenza di rappresentanti dell’amministrazione comunale e di altri ospiti invitati. La bandiera rimarrà esposta sul palazzo per un determinato periodo di tempo.

? Cosa scoprirai Perché la bandiera della Croce Rossa sventolerà proprio sul Palazzo Comunale?. Chi ha guidato la delegazione durante la consegna ufficiale al Comune?. Come influenzerà questa esposizione il legame tra volontari e cittadini lucchesi?. Dove rimarrà esposto il simbolo per tutta la settimana?.? In Breve Consegna avvenuta il 4 maggio da parte della presidente Cecilia Di Somma. Esposizione del vessillo presso il Palazzo Comunale per tutta la settimana. Celebrazione della Giornata mondiale della Croce Rossa prevista per l'8 maggio. Simbolo esposto nel centro storico per testimoniare l'impegno territoriale locale. La delegazione di volontari della Croce Rossa Italiana di Lucca, guidata dalla presidente Cecilia Di Somma, ha consegnato ieri, 4 maggio, la bandiera con l’emblema del movimento al Comune di Lucca.🔗 Leggi su Ameve.eu © Ameve.eu - Lucca, la bandiera della Croce Rossa sventola sul Palazzo Comunale Notizie correlate La bandiera della Croce Rossa sventola a Palazzo Zanca, Municipio illuminato di rosso l’8 maggioMessina celebra la Settimana della Croce Rossa e della Mezzaluna Rossa con un gesto simbolico: la consegna della bandiera dell’organizzazione al... Riposto onora i volontari: la bandiera della Croce Rossa sul Comune? Cosa scoprirai Perché la bandiera della Croce Rossa sventolerà sul Municipio di Riposto? Chi ha guidato la delegazione durante la cerimonia nel... Contenuti e approfondimenti Argomenti più discussi: Giornata mondiale della Croce Rossa, consegnata la bandiera alle istituzioni locali; Protezione civile. Open Day al Baluardo con mezzi e volontari. Giornata mondiale della Croce Rossa e della Mezzaluna Rossa, consegnata la bandiera al Comune di LuccaResterà esposta per tutta la settimana all’esterno del palazzo, a testimonianza dell’impegno costante della Cri sul territorio ... luccaindiretta.it Giornata mondiale della Croce Rossa, Riposto espone la bandiera sul Municipio in segno di riconoscenza ai volontariIn occasione della Giornata Mondiale della Croce Rossa e della Mezzaluna Rossa, che si celebra l’8 maggio, il Comune di Riposto aderisce all’iniziativa nazionale, esponendo sulla facciata del Municipi ... blogsicilia.it All’Emiciclo la cerimonia di consegna della bandiera della Croce Rossa - facebook.com facebook Ero un giovane Volontario della Croce Rossa Italiana quando l’applicazione del lavoro di pubblica utilità in sostituzione delle pene detentive di breve durata muoveva i primissimi passi nella nostra Associazione. La collaborazione tra la Croce Rossa Italiana e x.com