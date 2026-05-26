Festa della Repubblica concerto del Conservatorio Maderna-Lettimi al Bonci e banda di Cesena ai giardini pubblici

Notizia in breve

In occasione dell’80° anniversario della Repubblica Italiana, si sono svolti un concerto del Conservatorio Maderna-Lettimi al teatro Bonci e un’esibizione della banda di Cesena nei giardini pubblici. La Presidenza del Consiglio comunale e l’Amministrazione comunale di Cesena hanno organizzato queste iniziative per commemorare la ricorrenza. La manifestazione si è protratta per due giorni, coinvolgendo la comunità locale.