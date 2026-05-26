Festa della Repubblica concerto del Conservatorio Maderna-Lettimi al Bonci e banda di Cesena ai giardini pubblici
In occasione dell’80° anniversario della Repubblica Italiana, si sono svolti un concerto del Conservatorio Maderna-Lettimi al teatro Bonci e un’esibizione della banda di Cesena nei giardini pubblici. La Presidenza del Consiglio comunale e l’Amministrazione comunale di Cesena hanno organizzato queste iniziative per commemorare la ricorrenza. La manifestazione si è protratta per due giorni, coinvolgendo la comunità locale.
In occasione dell’80esimo anniversario della nascita della Repubblica Italiana, la Presidenza del Consiglio comunale e l’Amministrazione comunale di Cesena propongono alla città una due giorni di iniziative pensate per celebrare insieme questa importante ricorrenza.Il primo appuntamento è in. 🔗 Leggi su Cesenatoday.it
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