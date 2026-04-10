Al teatro Bonci torna l' orchestra del Conservatorio Maderna-Lettimi | in programma il grande concerto sinfonico

Il teatro Bonci ospiterà giovedì 16 aprile alle 20.30 un concerto sinfonico eseguito dall’orchestra del Conservatorio Maderna-Lettimi, con sede tra Cesena e Rimini. La serata sarà dedicata alla musica romantica, con un programma che mette in risalto le atmosfere di introspezione e paesaggio tipiche di questo periodo. L’evento si inserisce nella tradizione del concerto sinfonico, un appuntamento consolidato per il pubblico locale.

Con il tradizionale concerto sinfonico, in programma al teatro Bonci giovedì 16 aprile (ore 20.30), il Conservatorio Maderna - Lettimi di Cesena e Rimini celebra la potenza emotiva della composizione romantica, tra introspezione e paesaggio, memoria e visione. L’orchestra, diretta da Paolo. 🔗 Leggi su Cesenatoday.it Leggi anche: “Tu chiamale se vuoi emozioni. Omaggio a Battisti”, grande successo del concerto sinfonico al teatro Vittorio Concerto sinfonico, due giovani soliste protagoniste con l’orchestra del 'Frescobaldi'Il Conservatorio ‘Frescobaldi’ protagonista al Teatro Comunale di Ferrara con il tradizionale concerto sinfonico, in programma giovedì 16 alle 20. Si parla di: Concerto lirico per Marietta Alboni. Festa dei duecento anni al Bonci. Al Teatro Bonci l’incanto del Romanticismo: il Conservatorio Maderna – Lettimi in concertoGiovedì 16 aprile l'Orchestra dell'Istituto, diretta da Paolo Manetti e con Paolo Wolfango Cremonte al pianoforte, esegue i capolavori di ?ajkovskij e Mendelssohn ... forli24ore.it Natale sulle arie di Vivaldi e BeethovenDomani alle 16, il teatro Bonci rinnova il tradizionale appuntamento con il Concerto di Natale, affidato all’Orchestra del Conservatorio Maderna-Lettimi di Cesena e Rimini, diretta da Paolo Manetti. ilrestodelcarlino.it