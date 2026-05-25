Festa della Repubblica pranzo e concerto al Circolo unificato dell' esercito
Il 2 giugno, Palermo celebra la Festa della Repubblica con un pranzo speciale nei giardini del Circolo unificato dell'esercito, situato in piazza Sant’Oliva 25. La location, simbolo di incontro e tradizione, è stata il punto di riferimento per eventi conviviali fin dal 1929. La giornata include anche un concerto, offrendo un momento di festa e condivisione alla comunità.
Palermo celebra il 2 giugno con pranzo speciale nei giardini del Circolo unificato dell'esercito (piazza Sant'Oliva 25), luogo simbolo di incontro, tradizione e convivialità sin dal 1929.L'evento rappresenterà un momento di condivisione dedicato ai valori della Repubblica Italiana, in. 🔗 Leggi su Palermotoday.it
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