Le ferrovie italiane hanno registrato numerosi ritardi su diverse linee. Sulla linea Alta Velocità tra Milano e Bologna, la circolazione è stata rallentata nel pomeriggio. La causa è stata una persona sui binari a Reggio Emilia, che ha causato interruzioni e ritardi. Molti treni hanno subito stop e variazioni di orario a causa dell’intervento delle forze dell’ordine. La circolazione ferroviaria non è ancora tornata alla normalità.

Pesanti disagi sulla linea Alta Velocità tra Milano e Bologna, dove nel pomeriggio la circolazione ferroviaria ha subito forti rallentamenti a causa della presenza di una persona non autorizzata nei pressi dei binari a Reggio Emilia. Circolazione rallentata dalle 13.30. Secondo quanto comunicato da Trenitalia, i problemi sono iniziati intorno alle 13.30, quando il traffico ferroviario è stato sospeso o rallentato per consentire l’intervento delle forze dell’ordine. La situazione ha provocato ritardi fino a circa due ore su numerosi collegamenti dell’alta velocità. Alcuni convogli sono stati inoltre instradati sulla linea convenzionale per limitare le conseguenze sulla circolazione. 🔗 Leggi su Thesocialpost.it

© Thesocialpost.it - Ferrovie italiane in tilt, ore di ritardi su molte linee: “Persone sui binari”

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