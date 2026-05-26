Ferrovie Appulo Lucane svolta digitale per treni e bus | arrivano i biglietti contactless e la nuova app

Ferrovie Appulo Lucane ha introdotto biglietti contactless e una nuova app per i suoi servizi di treno e bus. Questa modifica riguarda la transizione digitale del sistema di trasporto locale, che ora permette agli utenti di acquistare e utilizzare i biglietti senza contatto fisico. La nuova applicazione offre funzionalità aggiornate e semplifica l'accesso ai servizi di trasporto pubblico gestiti dall'azienda. La novità è stata annunciata ufficialmente dall’azienda stessa.

Il sistema di trasporto locale gestito da Ferrovie Appulo Lucane registra un'importante evoluzione sul fronte della transizione digitale e dei servizi all'utenza. Sono stati presentati ufficialmente, a Bari, il nuovo servizio ‘Fal Tap&Go’ e il restyling completo dell'applicazione mobile aziendale. 🔗 Leggi su Baritoday.it

? Vuoi approfondire questa notizia? Condividila sui social o cerca aggiornamenti, video e discussioni correlate. RedditFacebookX Cerca altre news e video

Notizie e thread social correlati

Bus a chiamata, il servizio si allarga: arrivano bus "green" e la nuova applicazione per prenotareIl servizio di bus a chiamata di Roma si amplia nei prossimi mesi, con l’ingresso di nuovi territori nella rete.

Denunce via smartphone con l’app IO: la svolta digitale dei Carabinieri per risparmiare tempo e risorseI Carabinieri stanno sviluppando la possibilità di ricevere denunce tramite l'app IO, consentendo ai cittadini di segnalare i fatti direttamente...

Si parla di: La Svizzera sui binari d’Italia.

Ferrovie appulo lucane, ora il biglietto si potrà pagare con lo smartphone o la cartaGrazie alla nuova app Tap&G0 che integra i nuovi servizi per treni e autobus. Disponibile anche FalMaps, che dà informazioni aggiornate su orari e percorsi ... rainews.it

Expoferrovia 2025, il primo treno a batterie in Italia è di Ferrovie Appulo LucaneI primi treni a batteria italiani viaggeranno tra Altamura e Matera e lo faranno entro la fine del 2026. Treen, il treno green ideato da Ferrovie Appulo Lucane, Azienda di Trasporti di proprietà del ... tg24.sky.it