Ferrovie Appulo Lucane svolta digitale per treni e bus | arrivano i biglietti contactless e la nuova app

Da baritoday.it 26 mag 2026 | 🔊 Ascolta la notizia
Notizia in breve

Ferrovie Appulo Lucane ha introdotto biglietti contactless e una nuova app per i suoi servizi di treno e bus. Questa modifica riguarda la transizione digitale del sistema di trasporto locale, che ora permette agli utenti di acquistare e utilizzare i biglietti senza contatto fisico. La nuova applicazione offre funzionalità aggiornate e semplifica l'accesso ai servizi di trasporto pubblico gestiti dall'azienda. La novità è stata annunciata ufficialmente dall’azienda stessa.

Ricevi gli aggiornamenti di Zazoom.it su GoogleTutti gli aggiornamenti dalle migliori fonti direttamente su Google.
Segui

Il sistema di trasporto locale gestito da Ferrovie Appulo Lucane registra un'importante evoluzione sul fronte della transizione digitale e dei servizi all'utenza. Sono stati presentati ufficialmente, a Bari, il nuovo servizio ‘Fal Tap&Go’ e il restyling completo dell'applicazione mobile aziendale. 🔗 Leggi su Baritoday.it

?
Vuoi approfondire questa notizia?Condividila sui social o cerca aggiornamenti, video e discussioni correlate.

Notizie e thread social correlati

Bus a chiamata, il servizio si allarga: arrivano bus "green" e la nuova applicazione per prenotareIl servizio di bus a chiamata di Roma si amplia nei prossimi mesi, con l’ingresso di nuovi territori nella rete.

Denunce via smartphone con l’app IO: la svolta digitale dei Carabinieri per risparmiare tempo e risorseI Carabinieri stanno sviluppando la possibilità di ricevere denunce tramite l'app IO, consentendo ai cittadini di segnalare i fatti direttamente...

Si parla di: La Svizzera sui binari d’Italia.

ferrovie appulo lucane ferrovie appulo lucane svoltaFerrovie appulo lucane, ora il biglietto si potrà pagare con lo smartphone o la cartaGrazie alla nuova app Tap&G0 che integra i nuovi servizi per treni e autobus. Disponibile anche FalMaps, che dà informazioni aggiornate su orari e percorsi ... rainews.it

Expoferrovia 2025, il primo treno a batterie in Italia è di Ferrovie Appulo LucaneI primi treni a batteria italiani viaggeranno tra Altamura e Matera e lo faranno entro la fine del 2026. Treen, il treno green ideato da Ferrovie Appulo Lucane, Azienda di Trasporti di proprietà del ... tg24.sky.it

Cerca news, video e discussioni social in tutto il web